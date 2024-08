Pod zákon sa podpísal Andrej Danko aj Rudolf Huliak.

Poslanci Rudolf Huliak, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučasnký predložili do parlamentu návrh zákona, ktorý zakazuje „propagovať“ sexuálne orientácie na školách.

V prípade, ak škola tento zákon poruší, hrozí jej pokuta do 30-tisíc eur.

Prečo je to dôležité: Takýto zákon by mohol ohroziť práva queer mládeže, najmä mladých ľudí, ktorí potrebujú prístup k presným informáciám a podpore. Zákon by mohol viesť k diskriminácii a stigmatizácii študentov na základe ich sexuálnej orientácie alebo identity. Okrem toho predstavuje návrh zákona formu cenzúry vo vzdelávacom systéme, kde by sa študentom zámerne zamlčiavali dôležité informácie.

Citát:„V školách a školských zariadeniach sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, vykonávať propagáciu, šírenie alebo podporu myšlienok a názorov týkajúcich sa netradičných sexuálnych orientácií alebo rodových identít, ktoré nie sú v súlade s biologickou identitou jednotlivca,“ napísala SNS v návrhu.

Širší kontext:Cieľom zákona je zabezpečiť, aby školské prostredie zostalo neutrálnym miestom z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity. Podľa SNS je potrebné chrániť deti pred nevhodným vplyvom týchto tém v školách. SNS je presvedčená, že prijatie tohto zákona pomôže vytvoriť stabilné a tradičné hodnoty v slovenskom školskom systéme, čím sa zabezpečí zdravý vývoj detí a mládeže.

