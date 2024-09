Oprava pri kúpe diaľničnej známky je odteraz jednoduchšia

Oprava niektorých procesov pri kúpe diaľničnej známky sa stala jednoduchšou. Ide napríklad o vrátenie úhrady alebo opravu chybne zadaného evidenčného čísla vozidla.

Po novom je možné požiadať o opravu EČV až do konca platnosti diaľničnej známky.

Je na to potrebné potvrdenie o jeho neexistencii, ktoré napríklad na Slovensku vydáva dopravný inšpektorát, potvrdenie o úhrade diaľničnej známky a osvedčenie o evidencii vozidla.

Citát:„V prípade, keď motorista zadá pri kúpe zlé evidenčné číslo vozidla, nové podmienky to vedia efektívne vyriešiť. Doteraz platilo, že je možné požiadať o opravu EČV iba do konca kalendárneho dňa, kedy bola známka zakúpená alebo do začiatku jej platnosti,“ píše NDS na webe.

Širší kontext: Ak si motorista zakúpi nové vozidlo, ale ponechá si EČV, na ktoré mal zakúpenú diaľničnú známku, naďalej mu známka platí. Iné to je podľa spoločnosti v prípade, keď motorista mení aj vozidlo, aj tabuľku s evidenčným číslom.

Spoločnosť dodala, že fyzické osoby s parkovacím preukazom pre ťažko zdravotne postihnutých môžu vozidlo oslobodiť od úhrady diaľničnej známky.





