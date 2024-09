Kráľovič zvýrazňuje potrebu efektívnejších a reálnejších riešení.

Bývalý štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Královič tvrdí, že nainštalovanie kamier pred školy a ich zobrazovanie na obvodných oddeleniach Policajného zboru (PZ) je placebo riešenie.

Podľa neho nejde o reálne opatrenie na minimalizáciu hrozby teroristického útoku. Uviedol to v reakcii na zámer ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka po bombových hrozbách na školách.

Podľa Královiča je amatérske myslieť si, že takýto profesionál - terorista sa nechá odradiť kamerou pred školou a že ho to odradí od útoku.

Citát:„Autorov výhražných emailov naša polícia a tajná služba nevedia odhaliť už niekoľko mesiacov. Sám minister dnes povedal, že je to zložité, že sú to profesionáli,“ poznamenal Královič.

Prečo je to dôležité: Kamery pred školami podľa Královiča nezabránia skutočným hrozbám, čo môže poukazovať na potrebu efektívnejších a reálnejších opatrení na ochranu škôl a prevenciu radikalizácie mládeže.

Širší kontext: Královič upozornil na nedostatočné kapacity policajného zboru a navrhol posilniť ich, ako aj rozšíriť kompetencie miestnych polícií. Navrhol viac investovať do prevencie radikalizácie mládeže, venovať sa duševnému zdraviu a lepšie pripraviť školských zamestnancov na krízové situácie.



Šutaj Eštok chce najneskôr do konca septembra priniesť na rokovanie vlády materiál o Národnom projekte kamerového systému pre základné a stredné školy. Krok by mal preventívne pomáhať pri možnom vzniku hybridných hrozieb v budúcnosti. Kamerový systém by mal podľa neho monitorovať vstup do areálu škôl a informovať o podozrivých osobách v ich areáli, keďže kamery by mali byť schopné identifikovať osoby podľa tváre.

