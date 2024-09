FOTO: V Drážďanoch sa zrútil most do rieky Labe. Nehoda ochromila celé mesto

Poškodenie sa týka najmä cyklotrasy a chodníka pre chodcov, ako aj električkových koľají na moste Carolabrücke, ktorý je jednou z hlavných dopravných tepien mesta Drážďany.

K zrúteniu častí mosta, ktorý je dlhý približne 100 metrov a spája staré a nové mesto v Drážďanoch, došlo približne okolo tretej hodiny nadránom. Pri zrútení mosta sa poškodili aj potrubia diaľkového vykurovania, mesto teda zostalo bez teplej vody.





The main transport bridge into Dresden collapsed last night. pic.twitter.com/nJLiRVAH3j