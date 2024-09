Harrisová je „horšia než Biden“ a Trump je „hanbou“. Kandidáti na amerického prezidenta sa stretli v ostrej debate

Harrisová obvinila Trumpa, že je ochotný ukončiť podporu Spojených štátov pre Ukrajinu, aby tak získal priazeň ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedla tiež, že ako viceprezidentka hovorila so zahraničnými lídrami a tí jej povedali, že Trump je „hanbou“. Exprezident zasa tvrdil, že Harrisová nenávidí Izrael, čo poprela s tým, že Izrael má právo brániť sa.

Bývalá prokurátorka a súčasná viceprezidentka Harrisová sa v utorkovej debate ofenzívnymi vyjadreniami zjavne dostala exprezidentovi pod kožu, na čo reagoval viditeľne nahnevane. Povedala okrem iného, že ľudia z Trumpových mítingov odchádzajú často predčasne „z únavy a nudy“. Trump, ktorého podľa Reuters frustruje množstvo ľudí na Harrisovej podujatiach, vyhlásil, že jeho mítingy sú „najväčšie a najúžasnejšie v histórii politiky“.



Zopakoval tiež tvrdenia, že demokrati umožňujú do USA prichádzať miliónom migrantov, a spomenul nepodloženú konšpiračnú teóriu, podľa ktorej haitskí migranti v meste Springfield v štáte Ohio „jedia psy“ a iné domáce zvieratá. Harrisová označila jeho slová za extrémne.



Trump počas debaty znova odmietol uznať porážku vo voľbách v roku 2020 a tvrdil, že pri svojom nedávnom vyjadrení, že prehral „o chlp“, len žartoval.



Potvrdil prísľub, že vyhostí milióny ľudí, ktorí sú v krajine nelegálne, a varoval, že Harrisová je „horšia než Biden“ a jej politika by premenila USA na Venezuelu. Harrisovú a Bidena opakovane nazval slabými a seba politikom, ktorého rešpektujú lídri po celom svete. Odvolal sa pritom na pochvalu maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý podľa neho povedal, že je „najobávanejším človekom“.



Prekvapením bolo, že si Harrisová a Trump, ktorí sa dosiaľ osobne nikdy nestretli, na začiatku diskusie podali ruky. Išlo o prvé podanie ruky na televíznej diskusii prezidentských kandidátov od roku 2016.

