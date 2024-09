Tunel Uzávera

D1 - tunel Bôrik od 17. septembra od 20.00 hod. do 18. septembra do 06.00 hod. – nočná

od 18.septembra od 20.00 hod. do 19. septembra do 06.00 hod. – nočná

od 19. septembra od 20.00 hod. do 20. septembra do 06.00 hod. – nočná

D1 - tunely Žilina a Ovčiarsko od 20. septembra od 06.00 hod. do 30. septembra do 18.00 hod.

D3 - tunel Horelica od 17.septembra od 09.00 hod. do 20.septembra do 20.00 hod. - smer Žilina - Čadca

od 20. septembra od 20.00 hod. do 22. septembra do 20.00 hod.

D3 - tunely Svrčinovec a Poľana od 27.septembra od 20.00 hod. do 29.septembra do 20.00 hod.

D1 - tunel Šibenik od 27. septembra od 22.00 hod. do 29. septembra do 08.00 hod. – ľavá tunelová rúra, smer Žilina

od 27. septembra od 23.00 hod. do 29. septembra do 09.00 hod. – pravá tunelová rúra, smer Prešov

R4 - tunel Bikoš od 03. októbra od 20.00 hod. do 04. októbra do 06.00 hod. – nočná

od 04. októbra od 22.00 hod. do 06. októbra do 16.00 hod.

D2 - tunel Sitina od 04. októbra od 22.00 hod. do 05. októbra do 10.00 hod. – nočná

od 05. októbra od 22.00 hod. do 06. októbra do 10.00 hod. – nočná

od 11. októbra od 22.00 hod. do 12. októbra do 10.00 hod. – nočná

D1 - tunel Prešov od 09. októbra od 20.00 hod. do 10. októbra do 06.00 hod. – nočná

od 10. októbra od 20.00 hod. do 11. októbra do 06.00 hod. – nočná

od 11. októbra od 22.00 hod. do 13. októbra do 16.00 hod.