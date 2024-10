Mateja Makovického skritizoval za vtipy o streľbe na Roberta Fica minister vnútra. Komik nám v rozhovore prezradil, ako vníma kritické poznámky a čo si myslí o aktuálnej politickej situácii.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok minulý týždeň povedal, že sa mu nepáčia vtipy o atentáte na Roberta Fica od komika Mateja Makovického. Minister dokonca tvrdil, že vystúpenie komika je morálnym zlyhaním a jeho výroky zatiaľ nemajú trestnoprávne dôsledky, no polícia sa nimi pravdepodobne bude zaoberať.

Komik v rámci vystúpenia povedal: „potom to aj tak vyzerá, my si vlastného premiéra nevieme zastreliť“ a „aká krajina, taký Kennedy.“ Makovický sa bránil argumentom, že ide o čierny humor.

Matej Makovický v rozhovore pre Refresher povedal, čo si myslí o vyjadreniach ministra vnútra a aj to, ako vníma aktuálne dianie v kultúre.

Vy ste sa k tomu ešte v ten deň vyjadrili, ale ako vnímate možno odstupom času vyhlásenie Matúša Šutaja Eštoka? Zopakovali by ste vtip o atentáte na Fica?

Ja si za svojím vyjadrením stále stojím. Stále si myslím, že ten vtip rozhodne nebol za čiarou a tiež si myslím, že by som ho zopakoval. Išlo viac o kritiku slovenskej spoločnosti, ako o čokoľvek, čo súviselo s atentátom na premiéra. Toto mi potvrdilo aj to, aké boli reakcie po tom, čo sa celá vec premlela. Prevažná väčšina správ, ktoré mi prišli, bola pozitívna. Samozrejme boli aj negatívne, ale väčšina mi dáva za pravdu.

Vnímate celú túto vec ako snahu o obmedzenie slobody slova?



Nemyslím si, že to je úplne obmedzovanie slobody slova. Aspoň zatiaľ nie. Povedal by som, že keby sa takéto tendencie vyskytli v blízkej budúcnosti, tak nikto nebude veľmi prekvapený. Zatiaľ ale neobmedzujú nič. Podľa mňa ide o „power move“ zo strany ministerstva vnútra. Je to póza či postoj, že my vieme, čo sa deje. Chceli dať zo strany establišmentu vedieť, že si dávajú pozor na svojich kritikov. Zatiaľ neobmedzujú, ale nie sme od toho veľmi ďaleko.

Minister povedal, že to nebolo vtipné. Je preto možné, že už si vláda dáva väčší pozor na svojich kritikov? Myslíte si, že už k vám na vystúpenia chodia nejakí tajní a sledujú vás, či ste nepovedali niečo pre nich neprijateľné?

To neviem. Čo ale neznamená, že sa to nemôže diať. Ale je to skôr taká pripomienka, že nás vnímajú. Čo sa týka Silných rečí, tak my máme tú „výhodu“, že nie sme zriaďovaná kultúra a nepatríme pod žiadne ministerstvo a je to sektor, ktorý nie je závislý na nejakých dotáciách a grantoch. Tým pádom sme v tomto prípade slobodní. To je výhoda, čo sa týka slobody prejavu.

Neočakávate raziu na vašom vystúpení?