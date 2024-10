PR špecialistka moderovala spravodajský blok aj cez víkend na kanáli :24.

Vo štvrtok ráno sa na STVR jednotke objavila nová moderátorská tvár. Išlo o Veroniku Tóthovú, PR špecialistku na bratislavskom letisku M. R. Štefánika, ktoré je pod správou ministerstva dopravy pod vedením Jozefa Ráža zo Smeru, informuje denník SME.

Išlo o problematickú situáciu, pretože STVR porušila vlastné pravidlá a nová moderátorka sa mohla dostať do konfliktu záujmov. Televízia s Tóthovou po otázkach denníka SME ukončila spoluprácu.

Prečo je to dôležité: Podľa pravidiel STVR programoví pracovníci nemôžu pôsobiť v organizáciách, ktoré by ich mohli priviesť do konfliktu záujmov. Táto situácia by mohla nastať v prípade, ak by Tóthová pokrývala témy súvisiace s letiskom.

Širší kontext: Keď sa na televíziu obrátili novinári s otázkami, hovorkyňa televízie uviedla, že „výber redaktorov a moderátorov je plne v kompetencii sekcie spravodajstva.“ Dodala tiež, že moderátorka nemala žiadny vplyv na výber tém.

STVR má podľa hovorkyne Andrey Pivarčiovej problémy s personálnymi kapacitami a podľa jej slov išlo len o núdzové riešenie týchto problémov. „S pani Tóthovou však v súvislosti s jej iným pracovným pôsobením ukončujeme spoluprácu, pretože to, samozrejme, vnímame ako možný konflikt záujmov,“ dodala hovorkyňa.