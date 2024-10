Na úrade vlády za milióny opravia potrubie, postavia novú bránu a obnovia záhradu. Chcú opraviť aj ďalšiu budovu

Rekonštrukcia areálu úradu vlády, o ktorej písalo ICJK, sa naplno rozbehla. Plot okolo sídla premiéra prekryli nepriehľadné tkaniny a za nimi počuť stavebné mechanizmy.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Firma Stanter, podnikateľa spájaného s oligarchom blízkym Smeru Norbertom Bödörom, sa pustila do zákazky za takmer 5 miliónov eur, keďže ponúkla najnižšiu cenu. V súťaži predložila referenciu, ktorú jej predstavitelia vystavili, akoby sami sebe.

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu sme zistili ďalšie detaily o rekonštrukcii, ktorú úrad vlády spúšťa v čase, keď vláda schválila konsolidáciu verejných financií a vyššie dane. Úradníci chcú navyše za 3 milióny zrekonštruovať aj jednu z budov v areáli.

„My riešime havarijný stav… Splašková voda nám vyráža v kuchyni,” tvrdil šéf úradu vlády Juraj Gedra zo Smeru spoluatorke predošlého textu Xénii Makarovej, keď sa do Nadácie Zastavme korupciu prišiel sťažovať na jeho obsah týkajúci sa päťmiliónovej zákazky, ktorú získala firma Stanter. ICJK v spolupráci s Nadáciou upozornili na prepojenie firmy s Norbertom Bödörom. Gedrove slová na video nakrúcal europoslanec Smeru Erik Kaliňák a zakrátko na to na sociálnych sieťach zverejnili video kritizujúce investigatívu o rekonštrukcii úradu vlády.



Šéf úradu vlády však nespomenul, že rekonštrukcia potrubia tvorí len menšiu časť zákazky a úrad vlády najviac zaplatí za výstavbu novej vstupnej budovy a obnovu záhrady. Podklady pre verejné obstarávanie vznikli ešte za vlády Smeru v rokoch 2018 a 2019.

„Predmet zákazky je definovaný jeho opisom, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov zverejnených v profile zákazky prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku Eranet," odpísali nám z úradu vlády na otázku, prečo jeho šéf hovoril o rekonštrukcii kvôli havarijnému stavu.

Plán na vybudovanie bezpečnejšieho vstupu si od spoločnosti AXA Projekt z Galanty objednal ešte v roku 2018 vtedajší šéf úradu vlády Igor Federič. Pred úradom vlády vtedy protestovali tisíce ľudí po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a v premiérskom kresle Roberta Fica vystriedal Peter Pellegrini.

Plot úradu vlády prekryla textília, za ktorou prebiehajú rekonštrukčné práce. Zdroj: ICJK

Súčasťou rekonštrukcie, ktorú robí firma Stanter, je obnova záhrady úradu vlády, revitalizácia zelene, zavlažovací systém, výstavba studne a fontány so sochou sv. Juraja, ako aj okrasného záhradného altánku. Táto časť zákazky vyjde asi na 1,35 milióna eur s DPH.

Ďalšiu časť rekonštrukcie sídla premiéra tvorí oprava havarijného stavu potrubí.

Vodovodného, odpadového aj splaškového, ktorá vyjde na takmer 400-tisíc eur, ďalších viac ako 200-tisíc zhltne oprava nádvoria, ktoré sa podľa šéfa úradu vlády Gedru rozbije pri rekonštrukcii potrubí.

Zvyšok peňazí, teda takmer 3 milióny eur, pôjde na výstavbu nového vstupného objektu do sídla premiéra, opravu ciest a chodníkov, nové osvetlenie a oplotenie úradu vlády.

Na otázky, či rekonštrukcia súvisí s pokusom o atentát na premiéra Roberta Fica z mája tohto roka, a či na ňu budú nadväzovať ďalšie zákazky súvisiace s bezpečnosťou, úrad vlády odpovedal: „Realizáciou projektu rekonštrukcie areálu ÚV SR dôjde k zvýšeniu úrovne bezpečnosti."

Zdroj: ICJK

Informácie, ktoré získala Nadácia Zastavme korupciu z prostredia konkurenčných firiem, naznačujú možnú nereálnosť niektorých položiek víťaznej ponuky firmy Stanter. Spomínali napríklad umelokamenný prefabrikát pre jazierko či posuvnú bránu. Obe položky víťaz ponúkol za 25-tisíc eur, konkurencia vidí ceny v násobne vyšších hodnotách. Stanter súťaž vyhral s cenou o 30 percent nižšou, ako úrad očakával pri vyhlásení verejného obstarávania. „Z uvedených ponúk vyplýva, že hospodárska súťaž bola tesná a rozdiely medzi jednotlivými uchádzačmi nízke,” tvrdí úrad vlády.

Problematická referencia

Každý uchádzač v súťaži na rekonštrukciu úradu vlády musel referenciami preukázať, že v uplynulých piatich rokoch vykonal stavebné aj záhradnícke práce v objeme stoviek tisíc eur. Víťazný Stanter, ktorý v minulosti fungoval pod názvom Inpek Holding, ich dokladoval prostredníctvom akciovky Orbis Nitra. S touto spoločnosťou sa pritom ešte pred začiatkom súťaže, v máji 2024, spojil do jednej firmy.

V zverejnenej dokumentácii Stanteru sa nachádza aj dokument k tejto referencii. Za developerskú firmu Orbis Nitra ju podpísal predseda predstavenstva Milan Kreškóci a podpredseda Juraj Comorek.

Comorek je od októbra 2023 podpredsedom predstavenstva aj vo firme Stanter. A Kreškóci starší je podľa dokumentov z obchodného registra jediným akcionárom Stanteru. Jeho syn Milan Kreškóci mladší je zasa predsedom predstavenstva tejto stavebnej firmy. Referenciu si tak, akoby vystavili sami pre seba.

Podpisy pod referenciou firmy Stanter od spoločnosti Orbis Nitra. Zdroj: uvo.gov.sk

Firma Stanter na naše otázky už pri predošlom texte neodpovedala. S Jurajom Comorekom sme sa spojili telefonicky: „Ďakujem, ale my nebudeme odpovedať, my sme súkromná spoločnosť, nie sme žiadna štátna inštitúcia. Ďakujem pekne, my nebudeme odpovedať na nič,” povedal ICJK a zložil telefón.

„Referencia bola vystavená zákonným spôsobom a obsahovala všetky náležitosti potrebné pre overenie uspokojivého vykonania stavebných prác," odpísali nám z úradu vlády. A problém v referencii nateraz nevidí ani Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý nám na otázky odpísal: „Všetky otázky majú spoločné to, že odpovede na ne by vedela dať iba dohľadová činnosť Úradu pre verejné obstarávanie v rámci výkonu kontroly tejto konkrétnej zákazky, ktorá sa ale doposiaľ neuskutočnila."



Súčasťou referencie mali byť aj zelené strechy projektu Orbis Nitra. Hodnotiaca komisia si ich, podľa odpovede pre Nadáciu Zastavme korupciu, overovala cez „internetové rozhranie“. Satelitné fotografie z Google maps však ukazujú, že oproti pôvodnému návrhu nie sú zazelené všetky strechy projektu a minimálne na časti jednej z budov sú solárne panely.

Zelené strechy na satelitnej fotografii Google maps a v projekte Orbis Nitra. Zdroj: ICJK

Spojenie s Bödorom

Firmu Stanter vlastní už spomínaný podnikateľ Milan Kreškóci starší, ktorý roky podnikal s oligarchom Norbertom Bödörom. Od roku 2009 spolu figurovali vo firme BI Invest, ktorá sa v roku 2019 zlúčila s ďalšou Kreškóciho firmou Inpek, ktorú vlastnil aj so svojim dlhoročným obchodným partnerom Petrom Kuppém.