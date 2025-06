Dôchodcovia dostali o milióny eur viac, ako im podľa zákona patrilo.

Bývalý podpredseda vlády Slovenskej republiky Jozef Mihál informuje, že Sociálna poisťovňa urobila chybu pri výpočte 13. dôchodkov, ktoré vyplácala v decembri minulého roka.

Podľa jeho výpočtov prišla poisťovňa o viac ako 10 miliónov eur.

Dôchodcovia tak spolu dostali o milióny eur viac, ako im podľa zákona patrilo. Každý dôchodok sa zvýšil približne o desať eur.

Citát: „Sociálna poisťovňa urobila chybu pri výpočte 13. dôchodkov, vyplácaných v decembri 2024. Kvôli tejto chybe je diera v rozpočte Sociálnej poisťovne o vyše 10 miliónov eur vyššia. Naopak, dôchodcovia v decembri 2024 dostali spolu o vyše 10 miliónov eur viac, ako im podľa zákona patrilo,“ uviedol v príspevku.

Širší kontext: Mihál sa odvoláva na zákon § 77b ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Ten hovorí, že „suma 13. dôchodku je priemerná mesačná suma príslušnej dôchodkovej dávky vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku“.

Štát vypláca dôchodky aj do zahraničia. Pri výpočte sumy brali do úvahy len sumy dôchodkov, ktoré vyplatili seniorom na Slovensku. Tým pádom boli dôchodky vyššie, keďže poisťovňa nezapočítala sumy dôchodkov, vyplácaných do cudziny.

Nedávno sme ťa informovali, že trinásty dôchodok v roku 2025 bude vyšší ako vlani. Pre dôchodcov by jeho suma mala vzrásť z 606,30 eura na 677,50 eura. Rovnakú sumu dostanú aj poberatelia predčasných dôchodkov. Zvýšenie sa dotkne aj ďalších druhov dôchodkových dávok.

