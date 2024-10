Banka ohlásila odstávku na tento víkend.

Slovenská banka mBank svojich klientov informuje o veľkej odstávke svojich služieb, ku ktorej dôjde už tento víkend.

Banka na svojom webe priblížila, že až 6 hodín nepôjde mnoho služieb, vrátane platby kartou na internete.

mBank sa klientom ospravedlňuje za nepríjemnosti a spôsobené problémy.

Citát: „Chceme všetkým našim klientom poskytovať vždy tie najlepšie možné služby, a tak jeden takýto upgrade plánujeme urobiť 27. 10. 2024 od 2:00 (letný čas) do 7:00 (zimný čas) aj my. Pretože ale pôjde o väčší zásah do našich bankových systémov, nebudú počas neho fungovať niektoré naše kľúčové služby,“ píše banka.

Počas odstávky nebudú k dispozícii: platby kartou na internete, internet banking, mobilná aplikácia, systém žiadostí o produkty, SMS aj mLinka.

Ilustračná fotografia. Zdroj: ijeab/freepik/na voľné použitie