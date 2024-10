Širší kontext: Víťaz plánuje peniaze využiť na pomoc svojim deťom a vďaka peniazom odíde do dôchodku po 56 rokoch práce. Hicks uviedol, že najprv však pôjde na večeru do lokálnej reštaurácie Golden Corral a plánuje si dať „všetko, čo majú“.

Severokarolínsky lotériový systém ponúka výhercom možnosť vybrať si peniaze v jednorazovej sume alebo postupne v priebehu niekoľkých rokov, čo im umožňuje plánovať financie podľa ich preferencií.

Jerry Hicks of #BannerElk found $20 on the ground, purchased an Extreme Cash scratch-off from Speedway on NC 105 in #Boone, and won a $1 million prize! “We are going to head straight to Golden Corral and eat everything they’ve got,” he laughed. Congrats! https://t.co/YIxZwzjNOVpic.twitter.com/Am2OZ1cZGB