Poslanci sa sťažujú na nezáujem koalície o spoluprácu.

Trojica poslancov z Národnej koalície – Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavol Ľupták – oznámila, že sa dnes a zajtra nezúčastní na hlasovaní v parlamente.

Týmto krokom znemožnili koalícii dosiahnuť väčšinu. Koalícia mala len 75 hlasov, okrem poslancov okolo Huliaka chýba aj Ján Blcháč, ktorý je PN, a tak návrh neprešiel.

Podľa Huliaka je dôvodom ich ignorovanie zo strany koalície a nedávne prepustenie ich nominanta Štefana Kysela.

Citát: „Dostalo sa nám odozvy, že sme nepotrební, že majú 76-ku aj bez nás,“ vyhlásil Huliak na margo vzťahov s predstaviteľmi SNS.

Prečo je to dôležité: Neúčasť poslancov blokuje koalícii hlasovanie, čo zvýrazňuje napätie medzi vládnymi politikmi. Poukazuje to na širší problém koalície. Aktuálna vláda má krehkú väčšinu a k dispozícii len 79 poslancov. Na odhlasovanie zákonov musí mať 76 hlasov vládnych poslancov. Vláda Roberta Fica môže mať problém udržať stabilnú väčšinu. Ak by ďalšie podobné rozkoly pokračovali, vláda by mohla čeliť komplikáciám pri schvaľovaní zákonov a realizácii svojej agendy.

Širší kontext: Poslanci sa sťažujú na nezáujem koalície o spoluprácu, čo sa prejavilo aj v neochote spísať s nimi memorandum. Napriek tomu deklarujú podporu vláde Roberta Fica. Pri odvolávaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) sa k opozícii pridať neplánujú.

Pred časom sa skupina poslancov Národnej koalície stretla s premiérom Ficom, ktorý prisľúbil zlepšenie komunikácie s SNS, zatiaľ však k posunu nedošlo. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) na vyhlásenia poslancov reagoval, že Kysel odmietal dodržiavanie európskej smernice, čo potvrdil aj Huliak.



Traja poslanci okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka oznámili v utorok minulý týždeň (22. 10.) odchod z klubu SNS. Huliak tento krok odôvodnil tým, že odkedy požiadali o väčšie zviditeľnenie ich strany, začali byť ignorovaní a „absolútne odpojení“ od diania v klube. Aby poslanecký klub SNS nezanikol, doplnil ho Dušan Muňko zo Smeru-SD. Muňko to vysvetlil dôležitosťou zachovania troch klubov z hľadiska procedúr v parlamente.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si tiež: