Kniha má odhaliť zákulisie vyšetrovania.

Bývalý mafiánsky bos Mikuláš Černák spoločne so svojou snúbenicou Monikou Křivovou napísal knihu, ktorá má odhaliť zákulisie vyšetrovania trestnej činnosti spáchanej organizovanou skupinou Černákovcov, informuje Plus Jeden Deň. Do kníhkupectiev by sa mala dostať v druhej polovici novembra.

„Okrem toho bude mať čitateľ možnosť nazrieť prostredníctvom Mikiho riadkov za múry väznice a tiež bude môcť nahliadnuť aj do jeho najhlbšieho vnútra a pocitov, ktoré prežíval počas dlhoročnej väzby, ale aj pred a po vynesení rozsudku, ktorým mu bol uložený doživotný trest,“ prezradila Černákova snúbenica pre médium.

V knihe sa objavia aj reakcie konkrétnych osobností z verejného života, ktoré sa s Černákom stretli v leopoldovskej väznici. Niekdajší bos slovenského podsvetia a niekoľkonásobný vrah si odpykáva už 25 rokov trest v najprísnejšom väzení Slovenska.

