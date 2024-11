Dôchodky pre ženy, ktoré vychovávali deti, by sa mohli zvýšiť.

Dôchodky pre ženy, ktoré boli na materskej dovolenke, by sa mohli spätne prepočítať a zvýšiť.

Tým by sa odstránila diskriminácia pri senioroch, ktorí vychovávali deti a roky na materskej dovolenke im boli započítané v nižšej sume.

Prečo je to dôležité: V súčasnosti je materská dovolenka pre matky znevýhodnená, pretože roky strávené starostlivosťou o deti sa im odrazia na nižšej výške dôchodku. Po novom by však obdobie materskej prinášalo matkám výhodu – roky venované výchove detí by sa plne zohľadnili a zabezpečili by im dôchodok bez zníženia.

Citát: „Je pravda, že rodičovský dôchodok diskriminoval tých seniorov, ktorí deti nemajú alebo im zomreli zdravotne postihnuté deti, ale na druhej strane v ústave je napísané, že výchova dieťaťa nesmie mať vplyv na výšku dôchodkov. A toto vieme zabezpečiť tak, že za všetkých tých rodičov, najmä teda matky, ktoré strávili určité obdobie výchovou detí na materskej alebo rodičovskej dovolenke, už nebude odvádzať poistné štát v tej nižšej sume 60 % priemernej mzdy, ale na nich budeme hľadieť tak, ako keby riadne pracovali, a tým pádom prepočítame a zvýšime dôchodky,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Širší kontext: Šéf rezortu práce sa vyjadril aj k pomoci pre jednorodičovské domácnosti, pričom zaviesť chce rodinné karty, ktoré poskytnú rodinám zľavy na tovary a služby pri starostlivosti o deti. Spresnil, že ministerstvo pripravuje pomoc pre tieto domácnosti v podobe samostatného príspevku na bývanie a diskutuje aj o zavedení opatrenia ošetrovania člena rodiny, kde by sa mohlo predĺžiť obdobie poberania tejto dávky alebo zvýšiť jej suma z doterajšej 55 % hrubej mzdy na 100 %.