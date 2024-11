Uhádol všetkých 5 hlavných čísel. K rozprávkovej výhre mu chýbalo naozaj málo.

V utorkovom žrebovaní lotérie Eurojackpot sa usmialo šťastie aj na jedného Slováka. Držiteľ zakúpeného tiketu uhádol všetkých 5 hlavných čísel, pričom mu ušlo len jedno z dvoch dodatkových čísiel. Ak by trafil aj to, tešil by sa z výhry 105 miliónov eur, upozornili TV Noviny.

Aj keď jackpot tentoraz nepadol, traja výhercovia vrátane Slováka získali výhru 876 348,10 eur. Pravdepodobnosť získať hlavnú cenu v Eurojackpote je pritom len 1 ku 140 miliónom. V utorkovom žrebovaní boli vylosované čísla 2, 3, 34, 38, 49 a dodatkové čísla 10 a 11.

Podobné šťastie mala nedávno aj Američanka z Illinois. Žena si na poslednú chvíľu kúpila tiket do lotérie Lucky Day Lotto, na ktorý neskôr zabudla. Po čase ho našla vo svojej kabelke a keď ho naskenovala cez lotériovú aplikáciu, zistila, že vyhrala milión dolárov.