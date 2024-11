VIDEO: „Paríž ľahne popolom,“ vyhrážali sa v ruskej štátnej televízii. V októbri v nej vystúpil Robert Fico

Prečo je to dôležité: Štátna televízia Rossija 1 často hovorí o tom, ako ovládne štáty Európy aj vrátane Slovenska. Putinovskí propagandisti hovoria aj o zániku nášho štátu. Napriek tomu v nej vystúpil aj Robert Fico či Ľuboš Blaha.

Citát: „Občania Francúzska, okamžite opustite Paríž. Mesto zhorí v spravodlivom ohni. Po tom, ako horela Katedrála Notre-Dame, je to mesto odsúdené na zánik,“ vyhrážal sa prokremeľský moderátor.

Širší kontext: Solovjov sa vyjadril, že na Európu môžu zaútočiť jemenskí povstalci Húsíovia. Vyhrážal sa, že v prípade, ak na Moskvu zaútočia francúzskymi zbraňami, vypália hlavné mesto Paríž a zaútočia aj na Londýn.

V Ruskej štátnej televízii Rossija 1 v októbri vystúpil aj Robert Fico. Kritizoval tam Západ za podporu Ukrajiny, čo podľa neho predlžuje vojnu. Moderátora televízie si zavolal v decembri 2023 do slovenského parlamentu aj Ľuboš Blaha.

Attention, France!



Russian propagandist Solovyev is cursing at President Macron and wants to burn Paris to the ground.



“French citizens, leave Paris immediately. The city will burn in a righteous fire.”



They would not stop at Ukraine, that much has always been clear. pic.twitter.com/tyzjEdgBHa