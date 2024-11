Ukrajinci z Chernomorky či baru Piana Vyshnia o 1000 dňoch vojny: Ak Ukrajina prehrá, Rusi môžu pokračovať aj na Slovensko

Rozhovor so štyrmi podnikateľmi, ktorí sa rozhodli odísť z Ukrajiny a na Slovensku založili úspešné podniky.

V utorok 19. novembra je to 1 000 dní od začiatku vojny na Ukrajine. Napriek tomu, že ruský prezident Vladimir Putin tvrdil, že vojna sa skončí do troch dní, tento plán sa mu nepodarilo naplniť a Ukrajinci sa stále tvrdo bránia voči ruskej agresii.

Vojna z domovov vyhnala milióny ľudí a mnohí sa rozhodli ísť žiť práve na Slovensko. Refresher oslovil niekoľkých ľudí z Ukrajiny, ktorí na Slovensku začali podnikať. Oksana, Konstyantyn, Jurij aj Anna a Maksym sa rozhodli, že otvoria podniky, ktoré si mnohí Slováci veľmi obľúbili. V rozhovore nám prezradili, ako sa im podniká na Slovensku a aj to, čo si myslia o aktuálnej situácii na Ukrajine.

Oksana z Bloom Bakery

Oksana prišla na Slovensko, keď sa začala vojna na Ukrajine. Spolu s jej obchodným partnerom Mykolom vedie v Bratislave pekáreň Bloom Bakery. V Charkove musela opustiť svoj domov aj svoje podnikanie, odísť do cudzej krajiny a začínať od začiatku. Opísala, že začínať na Slovensku nebolo úplne jednoduché. Musela sa učiť nový jazyk a naučiť sa legislatívu. „Keď sme začínali, tak sme sami pracovali. Mykola bol pri peci a ja pri pokladni. Bolo to neľahké,“ povedala.

„Nečakala som žiadnu pomoc. Som rada, že nás Slovensko prijalo a dalo nám možnosť vybaviť si doklady a začať niečo robiť. Nikdy v živote som to nemala v pláne, pretože sa nám darilo v podnikaní aj na Ukrajine a mali sme tam dobrý život. Pred vojnou to ale nebolo také jednoduché. Cudzinec nemohol prísť a začať podnikať či dostať poistenie. V tomto nám Slovensko pomohlo,“ povedala Oksana. Tvrdí, že na Slovensku stretla milých ľudí, ktorí jej pomohli, a nemala skúsenosť s nikým nepríjemným. „Moja rodina nečakala žiadnu finančnú pomoc. Sme naučení starať sa sami o seba,“ priznala.

Oksana nepozná jednoznačnú odpoveď na to, čo si myslí o nápadoch so zmenou ukrajinských hraníc. Zároveň však tvrdí, že keď sa hranice posunú, nebol by to koniec vojny. Rusi by mohli kedykoľvek začať opäť útočiť. „Nevidím, že sa podarí, že sa Ukrajina vráti k tomu, ako to bolo predtým. Keď to však zostane tak ako teraz, tak už ľudia v mestách ako Charkov nebudú môcť bývať. Za dva alebo tri roky Rusi znova začnú útočiť raketami,“ myslí si.

Invázia, ktorá trvá tisíc dní, Oksanu prekvapila. Napriek tomu, že na hraniciach videli tanky, tak nečakali, že to bude také veľké. „Nikto z môjho okolia neveril, že sa to môže stať a že to bude ako vojna s fašistami v 40. rokoch,“ dodala.

Zdroj: Bloom Bakery/Rudolf Sladkovsky

Anna a Maksym z Piana Vyshnia

Anna a Maksym otvorili v Bratislave podnik Piana Vyshnia. Manželia s tromi deťmi museli z Ukrajiny odísť pre vojnu, ktorú rozpútali Rusi v roku 2022. Z ich domova v Charkove ušli cez Moldavsko do Rumunska a nakoniec sa rozhodli zostať na Slovensku. „Rozmýšľali sme, čo budeme robiť. Práve moja manželka prišla s nápadom, že otvoríme bar Piana Vyshnia. Už v Charkove sme s nimi mali spoločné vzťahy a na Slovensko sme chceli priniesť niečo unikátne,“ hovorí Maksym. Manželia opisujú, že Piana Vyshnia je známy ukrajinský podnik, ktorý poznajú v niekoľkých krajinách Európy.

Manželia si teraz nevedia predstaviť, že sa vrátia späť na Ukrajinu. Na Slovensku už majú rozbehnuté podnikanie a majú aj deti, ktoré tu už začali chodiť do školy. „Najmladšie malo tri roky, keď sme odišli. Teraz má päť a pol roka a polovicu života strávilo v inej krajine. Nemôžme zase meniť prostredie,“ povedala Anna. Maksym hovorí, že aj keď sa skončí vojna, Ukrajine budú pomáhať ako len môžu, ale nemôžu zo Slovenska len tak odísť.