Spoločnosť ponúka zákazníkom možnosť výmeny nevyhovujúceho produktu za produkt z inej šarže alebo vrátenie peňazí.

Sieť športových predajní Decathlon na svojom webe oznámila, že z predaja sťahuje konkrétnu šaržu obľúbeného proteínového prášku. V produkte sa môžu nachádzať cudzie kovové častice, po ktorých skonzumovaní hrozia vážne zdravotné komplikácie.

Spoločnosť zákazníkom odporúča, aby si skontrolovali číslo šarže a dátum spotreby uvedené na obale srvátkového prášku určeného na prípravu nápoja.

Názov produktu/kód WHEY PROTEIN CHOCOLAT 30G/ 8805875-4872810 Značka Decathlon Obdobie predaja od 07. novembra 2024 do 14. novembra 2024 Stiahnutie šarže 2429700006 Dátum spotreby 02/2026

Zdroj: Decathlon

„Ak zistíte, že váš produkt patrí do stiahnutej šarže, nemali by ste ho ďalej konzumovať," informoval Decathlon s tým, že ponúka možnosť vrátenia produktu do ktorejkoľvek predajne. Zákazníci si môžu vybrať medzi výmenou za iný produkt z vyhovujúcej šarže alebo vrátením peňazí.

Spoločnosť apeluje na zákazníkov, aby brali toto upozornenie vážne, keďže ide o preventívne opatrenie na ochranu zdravia. Kompletné informácie o dotknutej šarži nájdeš na oficiálnej stránke Decathlonu.