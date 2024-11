Vodič mal podľa predbežných informácií následkom únavy zaspať za volantom a zísť z cesty. Zastavili ho až múry rodinného domu.

V noci z pondelka na utorok došlo v košickom okrese k vážnej dopravnej nehode. Plne naložený kamión kuriérskej spoločnosti zdemoloval tri autá a v obci Svinica narazil do rodinného domu.

Vodič kamiónu neutrpel vážne zranenia, vyviazol len s odreninami, upozornili noviny.sk.

Kamión smeroval do Michaloviec, no podľa predbežných zistení mal 54-ročný vodič dostať mikrospánok, zísť z cesty a nabúrať do domu. Vzniknuté škody, vrátane zničených vozidiel a časti domu, sú mimoriadne vážne. Majiteľ domu vyčíslil straty, ktoré mu vznikli na približne 150-tisíc eur.

„V utorok 19.11. o pol štvrtej v noci viedol 54-ročný vodič nákladné motorové vozidlo značky Mercedes Actros po ceste I/19, v smere od obce Bidovce na obec Svinica, avšak v tiahlej pravotočivej zákrute zišiel pravdepodobne z dôvodu únavy z cesty na trávnatú plochu, za ktorou sa nachádza odstavná plocha pre vozidlá, a tam prednou časťou svojho vozidla zachytil tri zaparkované vozidlá, a to značky Volkswagen Golf, Mercedes a Škoda Superb. Následne ešte narazil prednou časťou vozidla do kamenného oplotenia a čiastočne do rodinného domu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Alkohol u vodiča zistený nebol. Príčiny nehody zatiaľ nie sú úplne jasné a prípad je predmetom vyšetrovania.