Hokejisti využili radu, pre ktorú však prišli o množstvo peňazí.

Hokejistom z prvoligového slovenského tímu odporučil uznávaný človek z hokejového prostredia investovať do AI Crypto Trading aplikácie s názvom Finfog. Hokejisti však následne prišli o peniaze, informujú Aktuality.sk.

Celková škoda sa vyšplhala na niekoľko desiatok tisíc eur, keďže do nej investovalo viac ako 20 hráčov.

Aplikácia fungovala na princípe „Click a button“. Užívateľ mal najmenej trikrát denne v aplikácii potvrdiť obchod, pričom sa mu navyšoval vklad až o 2 %. Súčasťou aplikácie bolo aj pozývanie iných užívateľov, za čo dostal používateľ ďalšiu odmenu.

Citát: „Nechal som sa zlákať davom a videl som výsledky naživo, tak som tomu automaticky veril. Celá šatňa to mala a videl som, že to fungovalo, tak som do toho šiel. Bolo mi vysvetlené, že to môže skončiť, len nikto nevedel povedať kedy,“ povedal pre Aktuality jeden z hokejistov.

Širší kontext: Portál upozorňuje, že vyplácanie provízií z investovania sa podobá na pyramídový podvod, ktorý je známy ako Ponziho schéma. Ide o typ podvodnej investície, pri ktorej sa výnosy pre skorších investorov vyplácajú z peňazí vložených od nových investorov.

Ak však prestane prichádzať dostatok nových investorov, systém sa zrúti, a tí, ktorí doň investovali, prídu o svoje peniaze aj o očakávané zisky. Presne to sa stalo aj slovenským hokejistom.