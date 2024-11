Jedna krvná skupina na Slovensku pomaly dochádza.

Zásoby krvných skupín 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné.

Informovala o tom Národná transfúzna služba (NTS) SR na sociálnej sieti. Ľudí vyzvala na darovanie. Zároveň všetkým darcom poďakovala.

Citát: „Do Vianoc ostáva menej ako mesiac, no my pracujeme do sviatkov na odberných centrách v štandardnom režime od 7.00 do 14.00 h,“ ozrejmila.



Širší kontext: Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.