Volodymyr Zelenskyj odcestuje do Paríža na sobotňajšie znovuotvorenie ikonickej katedrály Notre-Dame. Podľa informácií by táto udalosť mohla poslúžiť ako príležitosť na stretnutie s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa na ceremoniáli zúčastní tiež. Diplomatické zdroje však zdôrazňujú, že akékoľvek rokovania by boli potvrdené až na poslednú chvíľu a zostali by dôverné.

Ukrajina sa v posledných týždňoch snaží posilniť svoju pozíciu vo vojne proti Rusku a získať podporu od nadchádzajúcej Trumpovej administratívy. Ukrajinská delegácia už absolvovala rokovania vo Washingtone s kľúčovými predstaviteľmi Trumpovho tímu, vrátane poradcu pre národnú bezpečnosť Mikea Waltza.

Vzhľadom na to, že Francúzsko sa po štvrtkovom páde vlády ocitlo v politicky zložitej situácii, Macron sa bude snažiť ukázať v pozitívnom svetle na medzinárodnej scéne. Docieliť by to mohol práve zblížením spomínaných dvoch lídrov, čím by podčiarkol kľúčovú úlohu Paríža pri podpore Ukrajiny a jej budúcich rokovaniach, dodali diplomati.