Pellegrinimu pápež František odovzdal posolstvo o potrebe pomáhať jeden druhému.

Pápež František na pondelkovej audiencii odovzdal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu posolstvo o potrebe pomáhať jeden druhému. Pápež tiež podľa jeho slov pozdravuje všetkých Slovákov.

Hlava štátu si myslí, že odkaz od pápeža by si k sebe mali vziať všetci ľudia.

Pápež prezidentovi daroval súsošie. Pápežovi sa podľa jeho slov veľmi páčil obraz, ktorý mu ako dar priniesla slovenská delegácia.

Citát: „Túto myšlienku by sme si mali všetci zobrať k sebe, aby sme boli k sebe vľúdni, aby sme boli k sebe solidárni, aby sme sa prestali hádať, aby sme sa navzájom rešpektovali a aby sme sa nikdy nad nikoho nepovyšovali len kvôli tomu, že sa narodil možno inak ako si my predstavujeme alebo má inú vieru, inú farbu pleti, inú sexuálnu orientáciu, jednoducho, že je iný ako ostatní. Myslím si, že je to veľmi pekné posolstvo,“ napísal Pellegrini.

Širší kontext: Prezident priblížil, že počas približne 35 minút, ktoré so Svätým Otcom strávil, spomínali na spoločné stretnutie spred piatich rokov a hovorili aj o utrpení ľudí vo svete. Pápež František má tiež podľa jeho slov stále v pamäti návštevu na Slovensku.