Tvrdí, že to nebolo stanovené v zmluve.

Mladá žena z cudziny sa vo facebookovej skupine Foreigners in Bratislava podelila o nepríjemnú skúsenosť, s ktorou sa stretla v centre zdravotnej starostlivosti v Petržalke.

Na súkromnej klinike zaplatila 50 eur za to, že s ňou lekárka komunikovala v angličtine.

Na klinike jej vraj povedali, že na Slovensku ide o bežnú prax, a že to mala vedieť. Žena však tvrdí, že poplatok nebol uvedený v zmluve, ktorú podpisovala.

Širší kontext: Podľa Slovenskej lekárskej komory si lekár môže takýto poplatok vypýtať, pretože nie je povinný komunikovať v cudzom jazyku. Daný poplatok však musí uvádzať priamo vo svojom cenníku.

„Ak by lekár napríklad nevedel komunikovať v cudzom jazyku, musel by si pacient zabezpečiť tlmočníka, čo by znamenalo možno ešte vyššie náklady pre pacienta. V každom prípade však musí mať lekár tieto poplatky vyznačené vo svojom cenníku,“ povedala pre Refresher manažérka pre komunikáciu a médiá Slovenskej lekárskej komory.

Refrersher oslovil aj kliniku, na ktorú sa pacientka sťažovala. V prípade odozvy budeme článok aktualizovať.