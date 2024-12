Ďalšia snehová nádielka zasiahne najmä sever a východ krajiny. V niektorých regiónoch môže napadnúť 15 cm snehu.

Sneženie v sobotu: Slabá nádielka na juhu

V sobotu sa očakáva sneženie v južných častiach Slovenska, predovšetkým v Banskobystrickom a Košickom kraji. Informoval o tom portál iMeteo. Tlaková níž z Jadranského mora, tzv. Jadranka, ktorá k nám prinesie zrážky, však zasiahne naše územie len okrajovo. Snežiť by mohlo na niektorých miestach, pričom snehová pokrývka dosiahne maximálne 1 až 3 cm. Teploty sa budú pohybovať okolo nuly, čo umožní, aby sa sneh v niektorých oblastiach udržal aspoň krátkodobo.

Nedeľa prinesie intenzívnejšie sneženie

Výraznejšie sneženie dorazí na Slovensko v nedeľu ráno spolu so studeným frontom. Najviac snehu napadne v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde by do poludnia mohlo pribudnúť až 5 cm. Sneženie bude pokračovať aj popoludní a v noci, pričom severné regióny, ako sú Javorníky či Malá a Veľká Fatra, môžu očakávať snehovú pokrývku do 15 cm.

V pondelok nastane obrat

Snehová idyla však potrvá len krátko. V pondelok dorazí na Slovensko teplý front, ktorý spôsobí výrazné oteplenie. V nižších polohách začne sneh prechádzať do dažďa, pričom teploty môžu stúpnuť až na +10 °C. Aj na horách sa očakáva dážď, čo povedie k rýchlemu topeniu snehu.



Hoci víkend prinesie miestami intenzívne sneženie, počasie na začiatku týždňa ukončí túto zimnú epizódu rýchlym oteplením.