Počas prvého a druhého vianočného sviatku sú predajne povinne zatvorené.

Zákazníci v obchodných reťazcoch nakúpia aj na Štedrý deň (24. 12.), spravidla do 11.00 hod, ako aj na Silvestra (31. 12.), a to do 16.00 hod, respektíve až do 18.00 hod. Všetky prevádzky reťazcov budú na prvý a druhý sviatok vianočný, ako aj na Nový rok 1. januára 2025 zatvorené podľa platnej legislatívy.



Obchody budú v predvianočnom období do 23. decembra otvorené spravidla podľa bežných otváracích hodín. Medzi sviatkami, v období od 27. do 30. decembra 2024, budú taktiež platiť najmä bežné otváracie hodiny.



„Všetko potrebné na sviatočný stôl a oslavy konca roka 2024 si môžu zákazníci Tesca pohodlne nakúpiť na Štedrý deň až do 11.00 hod či na Silvestra až do 18.00 hod,“ spresnila Mária Zerzanová, PR manažérka Tesca na Slovensku.

Otvorené bude mať Billa, Kaufland či Lidl

Od piatka 20. decembra do pondelka 23. decembra budú vybrané predajne Billa podľa jej hovorcu Mareka Kravjara otvorené o hodinu až dve dlhšie. Komfortný nákup sa bude podľa neho dať niekde stihnúť už od 6.30 h. Mnohé prevádzky zatvoria o hodinu neskôr, teda až o 21.00 alebo 22.00 hod. Na Silvestra bude podľa Kravjara väčšina predajní Billa k dispozícii do 16.00 alebo do 17.00 hod.



Kaufland bude mať podľa informácií jeho hovorkyne Lucie Vargovej otvorené 19., 20. a 30. decembra od 6.30 do 21.30 hod. Na Silvestra budú prevádzky reťazca otvorené od 7.00 do 18.00 hod.



Lidl podľa Adriány Maštalircovej z úseku komunikácie reťazca bude mať otvorené obchody 19., 20., 23., ako aj 30. decembra od 6.30 do 21.30 hod. Na Silvestra otvorí reťazec obchody od 6.30 do 18.00 hod.

