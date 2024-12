Robert Fico v uniknutých nahrávkach z poľovníckej chaty homofóbne nadáva Pellegrinimu do „b****antov“

Nové záznamy odhalili detaily rozhovorov medzi Ficom, Bödörom, Kaliňákom a ďalšími. Mnohé z nich pohoršili verejnosť.

Kompletné nahrávky z poľovníckej chaty, ktoré zaznamenali stretnutia Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Bödöra a ďalších, sa objavili na YouTube ako „vianočný darček“ od príbuzných policajtov okolo Jána Čurillu.

Spolu 36 polhodinových videí odhaľuje aj to, ako súčasný premiér Robert Fico ironizoval výlet Petra Pellegriniho a poslanca Petra Náhlika do Verony. „Chodia po meste jak dvaja… vedľa seba. Odfotení sú jak idú vedľa seba. Potom stoja, počúvaj ma, pred predajňou, kde sú domáce potreby z kuchyne. Nože, vidličky a tak. Takto spolu stoja a pozerajú a vyberajú si tie domáce potreby. No normálne ukážkový pár b****antov,“ povedal Fico.

Bödör zareagoval, že ho tie fotografie dobehnú. „Naivný k***t,“ poznamenal Fico, upozornil Startitup. Záznamy sa dotýkajú aj citlivých tém, ako Fico a Kaliňákov blízky vzťah k Miroslavovi Bödörovi, ktorého firma Bonul ťažila zo štátnych zákaziek počas vlády Smeru. Diskutovalo sa tiež o Marianovi Kočnerovi či o podpore Bödörovho syna Norberta a Tibora Gašpara pri riešení ich právnych problémov.

