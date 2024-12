Konsolidácia verejných financií so sebou priniesla viacero kontroverzných zmien.

Viaceré firmy presúvajú svoju výrobu zo Slovenska do iných krajín, uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz pre Hospodárske noviny.

Dôvodom je transakčná daň či vysoké ceny energií v porovnaní so susednými krajinami.

Citát: „Nemáme to s týmito firmami dohodnuté, preto ich nechcem menovať. Príkladom je však, že bratislavský svetový výrobca softvérovej ochrany tiež presúva svoje pôsobenie do Česka. Aj v priemysle je veľa firiem, ktorých výroba sa presúva do iných krajín. Dôvodom je legislatívna predvídateľnosť aj vysoké ceny energií oproti iným členským krajinám. Energia vo Francúzsku je päťnásobne lacnejšia pre podnikateľov,“ podotýka Lasz.

Širší kontext: Konsolidácia verejných financií so sebou priniesla viacero kontroverzných zmien. Či už ide o zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), zdraženie dane za knihy, či zvýšenie ceny ročnej diaľničnej známky. Zdá sa, že novinky výrazne zasiahnu rozpočet občanov. Daň klesla iba základným potravinám.

Novinkou je aj prijatie kontroverznej dane z finančných transakcií. Štátu by mala priniesť do štátneho rozpočtu až 610 miliónov eur. Dotkne sa firiem, podnikateľov a dokonca aj živnostníkov. Do platnosti by mala vstúpiť od 1. apríla budúceho roka.

