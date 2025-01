Americký prezident Joe Biden zablokoval predaj oceliarní U.S. Steel japonskej spoločnosti Nippon Steel za 15 miliárd USD.

Americký prezident Joe Biden zablokoval predaj ikonickej oceliarskej spoločnosti U.S. Steel japonskej firme Nippon Steel za takmer 15 miliárd USD. Rozhodnutie prišlo po odporúčaní Výboru pre zahraničné investície v USA (CFIUS), ktorý upozornil na možné riziká pre národnú bezpečnosť. Biden zdôraznil, že americká oceliarska kapacita je kľúčová pre národné záujmy a U.S. Steel by mal zostať v domácich rukách.

Rozhodnutie podporil aj odborový zväz United Steelworkers, ktorý sa obával možných dopadov na pracovné miesta a zmluvy. Na druhej strane však viaceré podnikateľské skupiny a bývalý minister zahraničia Mike Pompeo kritizovali Bidenov krok ako krátkozraký, keďže predaj mohol posilniť konkurencieschopnosť amerického oceliarskeho priemyslu.

Politický význam tohto kroku je významný, keďže prichádza tesne pred Bidenovým odchodom z úradu.

Novozvolený prezident Donald Trump krok podporil a sľúbil ďalšie opatrenia na ochranu amerického priemyslu, vrátane ciel a daňových stimulov. Rozhodnutie však môže oslabiť vzťahy s Japonskom, ktoré je strategickým partnerom USA a najväčším zahraničným držiteľom amerického dlhu.