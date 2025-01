Donald Trump vo februári pravdepodobne navštívi Slovensko. Diplomatické rokovania by sa mohli konať v Bratislave

Stretnutie by mohlo zahŕňať aj rokovania s Vladimirom Putinom o mierových rozhovoroch.

Bývalý americký prezident Donald Trump by mohol vo februári navštíviť Slovensko, aby sa stretol s premiérom Robertom Ficom. Informácie o tejto možnej návšteve prezradil bývalý český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek v relácii 360° na CNN Prima NEWS. Podľa neho unikli informácie o návšteve zo slovenského úradu vlády, hoci zatiaľ neboli oficiálne potvrdené.

Zaorálek spomenul, že Trumpa a Fica spája podobný prístup k Ukrajine a kritický postoj voči prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Trump v minulosti naliehal na Zelenského, aby vyšetroval Huntera Bidena, čo viedlo k jeho prvým pochybnostiam. Fico má zase negatívne spomienky na rok 2009, keď v Kyjeve vyjednával o dodávkach plynu.

Podľa Cyrila Svobodu, ďalšieho bývalého šéfa českej diplomacie, by takéto stretnutie mohlo znamenať diplomatický úspech pre Slovensko. Bratislava by mohla byť miestom mierových rozhovorov, ak by s tým súhlasili všetky zúčastnené strany. Ak by sa podarilo zorganizovať toto stretnutie, Svoboda by to považoval za „veľký úspech“ pre Slovensko.