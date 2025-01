Prezident Pellegrini: Moja cesta na Ukrajinu neprichádza do úvahy. Problémom je odstávka plynu

Prezident to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Cesta prezidenta SR Petra Pellegriniho na Ukrajinu neprichádza podľa jeho slov do úvahy. Prezident to odôvodnil tým, že ukrajinská vláda zastavila dodávky plynu a odmieta ich tranzitovať na Slovensko. Prezident to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

„Za situácie, že sa nám ukrajinská vláda a prezident rozhodli odstaviť dodávky plynu, odmietajú ho tranzitovať na Slovensko, čím zásadne ohrozujú energetickú bezpečnosť Slovenska. Za situácie, keď ukrajinský parlament prijíma zákon, ktorý má zakázať ešte aj transport ropy na Slovensko, hoc máme platné kontrakty, tak za takýchto okolností momentálne moja cesta na Ukrajinu nepripadá do úvahy,“ ozrejmil Pellegrini.



Zdôraznil, že ako prezident bude mať vždy na zreteli záujmy SR. Eviduje deklaráciu premiéra, že ak Ukrajina zastaví dodávky ropy na Slovensko, nemôže to ostať bez povšimnutia. Je podľa neho povinnosťou vlády, aby pre SR garantovala energetickú bezpečnosť.



Hlava štátu zatiaľ nemá informáciu, že by mal vo februári Slovensko navštíviť americký prezident Donald Trump. Predpokladá však, že sa s ním v krátkej dobe stretne. Vníma ho ako ťažkého partnera na komunikáciu pre EÚ.