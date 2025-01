Vek odchodu do dôchodku si môže vypočítať každý.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vytvorila novú kalkulačku, kde si môžu Slováci presne vypočítať, kedy pôjdu do dôchodku. Program počíta s vývojom dĺžky života v budúcnosti, musí sa však zachovať súčasná legislatíva. Kalkulačku nájdeš tu.

Na kalkulačke si môžeš vypočítať aj odchod do dôchodku podľa alternatívnych scenárov. Tie predpokladajú aj to, že dĺžka života sa bude skracovať alebo sa nezmení. Aktuálny scenár predpovedá, že dĺžka života bude rásť ešte rýchlejšie ako v súčasnosti.

„Je to jednoduché, prídete na našu stránku rrz.sk, kliknete na kalkulačky, potom dôchodková kalkulačka. Tam stačí zadať svoj dátum narodenia a pohlavie. Pri ženách sa vyberie aj počet detí a hneď dostanete odhad, kedy by ste išli do dôchodku pri našom základnom demografickom scenári, kde sa predpokladá, že postupne bude rásť dĺžka života a s dĺžkou života neskôr začne rásť aj dôchodkový vek,“ vysvetlil Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.