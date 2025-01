Zo skládky odpadu na dolnej Orave vyteká arzén, úrady ukazujú jeden na druhý, nekoná nikto

Rieku Orava a podzemné vody v Širokej pri Dolnom Kubíne znečisťuje jedovatý arzén z priesakových kvapalín zo skládky odpadu z výroby kovov v Oravských ferozliatinárskych závodoch.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Na mieste je už takmer dva a pol roka vypnutá čistiareň odpadových vôd, ktorá patrí firme v konkurze. Nový zákon do problému skládky zatiahol aj mesto Dolný Kubín.

Tisíce litrov vsakujú denne do zeme a do podzemných vôd pri Širokej pod vypnutou čistiarňou odpadových vôd. Úrady aj vodohospodári priznávajú, že ide o veľký problém.

Ako zistilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci s televíziou Markíza, problém je to naozaj značný. Do prostredia totiž unikajú množstvá jedovatého arzénu, ktoré niekoľkosto násobne prevyšujú povolené normy nielen pre povrchové vody, ale aj podstatne benevolentnejšie limity pre priemyselné vody.

Arzén je pevný polokov, ktorý sa prirodzene vyskytuje v nerastoch a rudách. V malom množstve ho obsahujú dokonca aj niektoré minerálne vody. Avšak vo vyšších

Čistý arzén je síce nerozpustný, no znečistené vody môžu obsahovať jeho zlúčeniny, ktoré sú vo vode rozpustné. Tie potom môžu spôsobiť pri veľmi vysokých koncentráciách akútnu otravu, po ktorej postihnutý môže zomrieť.

Aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín potvrdzuje, že chronické vystavenie arzénu v potravinách či pitnej vode môže spôsobovať viaceré druhy rakoviny, osobitne spomína rakovinu kože.

„On v tej prírode zostáva, len sa premieňa na rôzne formy, ktoré sa môžu pohybovať medzi jednotlivými ekosystémami. To znamená z vody sa dostane do vzduchu, následne zo vzduchu naspäť do pôdy, z pôdy do rastlín, cez rastliny do človeka,” hovorí o arzéne Peter Pristaš, mikrobiólóg a chemik z Prírodovedeckej fakulty v Košiciach.

„V lokalite je riziko šírenia sa znečistenia podzemnou vodou pre arzén. Priesaková voda vyteká z poklopov šácht a pod objektom čistiarne odpadových vôd vytvára „jazierko“. Následne preteká štrkovou vrstvou a vteká do odtokového potrubia,” potvrdzuje problém Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Tá si v auguste 2024 robila aj svoje merania, v ktorých zistila 12-násobne viac arzénu ako je limit pre priesakové kvapaliny. Správnosť údajov sme si chceli potvrdiť aj sami, preto sme aj my v októbri 2024 odobrali vzorku a sami sme si zaplatili jej rozbor v súkromnom akreditovanom laboratóriu firmy Ingeo-Envilab v Žiline.

Táto nami odobratá vzorka, ktorú sme odobrali iba o kúsok nižšie, ukázala 16-násobok limitu. Ak by sme ale porovnali nami namerané hodnoty s limitmi platnými pre povrchové vody, keďže táto voda tečie po povrchu, by to bolo až 430-násobné prekročenie limitov.

koncentráciách je toxický a karcinogénny.

Priesakové vody sa potom premiešavajú s potokom Homôlka a nakoniec vtekajú do rieky Orava. Aj tu sme odobrali v októbri vzorku. Výsledok: 164-násobné prekročenie povolených limitov arzénu.

„Prekročenie v toku Homôlka spôsobuje vážnu kontamináciu rieky Orava a dáva potenciál pre závažné lokálne ovplyvnenie vodných organizmov,” povedal nám hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

Problém trvá roky

Skládky – na tomto mieste, v jednej lokalite sú totiž až tri, uzatvorená skládka komunálneho odpadu a dve skládky priemyselného odpadu, „stará” a „nová” – postupne vznikli od 60-tych rokoch kvôli prevádzke neďalekých Oravských ferozliatinárskych závodov.