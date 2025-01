Od štvrtka sa okamžité platby stávajú realitou pre všetky banky v eurozóne.

Od 9. januára 2025 budú všetky banky v eurozóne povinné umožniť prijímanie okamžitých platieb. Do októbra tohto roka sa táto služba rozšíri aj na odosielanie platieb. Peniaze budú z jedného účtu na druhý prevedené už do 10 sekúnd, a to nielen na Slovensku, ale v celej eurozóne, uviedol Peter Holička, riaditeľ odboru platobných systémov NBS.

Banky, ako Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB, už túto službu ponúkajú od roku 2022, teraz sa však stáva povinnou pre všetkých. Okamžité platby zjednodušia život nielen bežným spotrebiteľom, ale aj firmám a podnikateľom, zrýchlia tok peňazí a podporia digitálne a moderné spôsoby platenia.

Výhodou nového systému je, že okamžité platby nepoznajú hranice. Či už posielate peniaze v rámci Slovenska alebo do inej krajiny eurozóny, prídu rovnako rýchlo. Tento systém sa postupne stane štandardom, nahrádzajúc doterajšie tradičné prevody.