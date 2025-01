Extrémista Bombic sa vráti späť na Slovensko. Britské úrady ho vydajú do konca januára

Daniel Bombic bude pravdepodobne do konca januára odovzdaný na Slovensko.

Daniela Bombica, ktorý je trestne stíhaný pre extrémizmus, pravdepodobne do konca januára odovzdajú na Slovensko.

Potvrdila to hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková. Upozornilo na to SME.

Prečo je to dôležité: Medzinárodne hľadaný extrémista do svojej relácie pozval aj členov strany Smer aj Hlas. Pozvanie prijal aj bývalý policajný prezident a aktuálny poslanec Tibor Gašpar. Bombic už hostil Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Tesne pred prezidentskými voľbami v roku 2024 prijal pozvanie do relácie aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu.



Citát:„Uvedená osoba bude predvedená pred sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktorý stanoví konkrétny termín výsluchu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že súd zatiaľ nemôže poskytnúť ďalšie bližšie informácie.



Širší kontext: Sudca pre prípravné konanie ŠTS vydal na Daniela Bombica príkaz na zatknutie, keďže sa nepodarilo inak zabezpečiť jeho prítomnosť na úkonoch trestného konania. Trestnému stíhaniu sa však vyhýba pobytom v Londýne. Vydané boli na neho medzinárodné zatykače.

