Migaľ o včerajšom dianí v parlamente: „Toto nie je najdôležitejší problém, ktorý Slovensko rieši“

Samuel Migaľ Refresheru povedal, že včerajšie dianie v parlamente nie je najväčším problémom Slovenska

Koaličný poslanec Samuel Migaľ pre Refresher povedal, že včerajšia situácia v parlamente nie je najdôležitejšia téma, ktorá sa deje na Slovensku. Myslí si, že ide o politickú tému a plánuje to riešiť až potom, keď opozícia zvolá ďalšiu mimoriadnu schôdzu.

„Toto nie je najdôležitejší problém, ktorý Slovensko rieši. Je to politická téma, z ktorej nebudú lacnejšie potraviny a nevyriešia sa tým problémy Slovákov. Keď sa zvolá ďalšia mimoriadna schôdza, budeme sa tomu venovať,“ povedal. Na otázku, aký má názor na to, či včerajšia situácia nebola zásahom do demokracie, neodpovedal.

Poslanci v utorok otvorili mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie vlády Roberta Fica. Premiér po svojom vystúpení požiadal o neverejnú schôdzu. Poslancov chce Fico informovať o správe, ktorá obsahuje utajované skutočnosti. Správa, ktorú predniesol v pléne, však obsahovala informácie, ktoré sa dajú ľahko nájsť na webe či sociálnych sieťach.

Organizátori protestov, ktorých vláda označila za rozvracačov štátu, sa rozhodli odtajniť email, z ktorého údajne vychádzala utajená správa SIS. Občianska platforma Nie v našom meste uvádza, že obsah emailu nebol tajný a začiatkom januára ho poslali viac ako 120 ľuďom. Podľa organizátorov bol email vytvorený pomocou ChatGPT, ktorý na základe verejne dostupných zdrojov pripravil návrh nenásilných protestov na sedem týždňov dopredu.

Migaľ má rozpory s koalíciou

Poslanec Samuel Migaľ na jeseň 2024 otvorene vystúpil proti strane Hlas-SD a vyjadril sa, že nesúhlasí s jej názormi. Medzi „rebelujúcich poslancov“ patria okrem Samuela Migaľa aj Radomír Šalitroš, Ján Ferenčák a Roman Malatinec. Štvorica v decembri 2024 zablokovala hlasovanie v parlamente, kedy sa malo hlasovať o Fonde na podporu športu.