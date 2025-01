E-mail zverejnili, aby si občania spravili vlastný názor.

Organizátori protestov, ktorých vláda označila za rozvracačov štátu, sa rozhodli odtajniť email, z ktorého údajne vychádzala utajená správa SIS. Občianska platforma Nie v našom meste uvádza, že obsah emailu nebol tajný a začiatkom januára ho poslali viac ako 120 ľuďom. „Keďže sme si dnes prečítali a vypočuli, že to je tajné, no tak my vám to odtajníme. Nemáme čo skrývať,“ napísali.

Podľa organizátorov bol email vytvorený pomocou ChatGPT, ktorý na základe verejne dostupných zdrojov pripravil návrh nenásilných protestov na sedem týždňov dopredu. „Naším cieľom je zvýšiť tlak verejnosti na zodpovedných predstaviteľov pri zachovaní pokojného a nenásilného charakteru,“ uviedli organizátori.

Protesty považujú za legitímny spôsob vyjadrenia nesúhlasu v demokratickej krajine. Zdôraznili, že ich motiváciou nie je chaos, ale ochrana základných hodnôt, ako sú demokracia, spravodlivosť a sloboda. Organizátori tiež vyzvali verejnosť, aby si sami vytvorili názor na zverejnený email.