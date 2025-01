V Gome vládne chaos, hranica s Rwandou je uzavretá a evakuujú personál OSN.

V meste Goma na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) po jeho údajnom dobytí protivládnymi povstalcami vládne chaos. Podľa miestneho spravodajského webu Actualité zatiaľ nie je jasné, kto má kontrolu nad touto metropolou provincie Severné Kivu.

Povstalci z protivládneho Hnutia 23. marca (M23), podporovaní 3 000-4 000 príslušníkmi jednotiek rwandskej armády, v noci na pondelok oznámili, že po niekoľkých dňoch obliehania mesto Goma dobyli.

Velenie armády KDR však oznámilo, že do Gomy sťahuje jednotky z mesta Sake. Podľa AFP sa pritom vojaci vládnej armády v Gome údajne začali vzdávať, pričom svoje zbrane zložili do rúk príslušníkov misie OSN v KDR (MONUSCO), ktorá sa zapojila do bojov proti M23 na strane FARDC.

Širší kontext: AFP vo svojej správe uviedla, že aj v pondelok sa mestom rozlieha streľba z ručných zbraní i delostrelecká paľba. Obchody a kancelárie v centre mesta, ktoré boli zatvorené, drancujú davy ľudí. Rabuje sa údajne aj v domoch, z ktorých ich majitelia ušli.

Z miestnej väznice, ktorá bola vypálená, ušli desiatky odsúdencov - podľa odhadov ich je na úteku asi 3 000.

Neďaleká spoločná hranica so susednou Rwandou je od pondelka uzavretá. AFP však medzičasom informovala, že personál OSN pôsobiaci v KDR bol aj so svojimi rodinami autobusmi evakuovaný z Gomy na hranicu s Rwandou, odkiaľ ich prepravia do rwandského vnútrozemia a odtiaľ letecky do krajín svojho pôvodu.