Sever krajiny a pobrežie Japonského mora zasiahlo extrémne husté sneženie, ktoré spôsobilo veľké problémy v doprave a výpadky elektriny. Mnohé oblasti hlásia rekordné nánosy snehu, pričom najhoršie je na tom severný ostrov Hokkaido a prefektúra Niigata. Meteorológovia varujú, že situácia sa môže ešte zhoršiť, uvádza NHK.

Najväčšie množstvo snehu zaznamenali v meste Uonuma v prefektúre Niigata, kde napadlo už 3,27 metra. Tadami Town v prefektúre Fukušima hlási 2,86 metra snehu a na ostrove Hokkaido namerali v meste Obihiro rekordných 120 centimetrov. V horských oblastiach je pohyb obmedzený a snehové búrky s víchricami zablokovali viaceré cesty aj železničné trate.

Počas víkendu sa očakáva ďalšie sneženie, najmä v regióne Kanto-Košin, kde môže napadnúť až 80 centimetrov. Husto bude snežiť aj v oblastiach Tohoku a Kinki. Meteorológovia varujú pred lavínami, vysokými vlnami, dopravnými obmedzeniami a možnými výpadkami elektriny.

