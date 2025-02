Na severojaponskom ostrove Hokkaido napadlo rekordne veľa snehu, ktorý v utorok narušil dopravu a spôsobil zatvorenie letísk či oneskorenie dodávok. V niektorých častiach ostrovoch napadlo viac ako 120 centimetrov snehu.



Rekordné snehové zrážky zaznamenali najmä na východe ostrova vrátane miest Obihiro a Kuširo. V Obihiro dosiahla výška snehovej pokrývky až 129 centimetrov.



Regionálne úrady čelia desiatkam telefonátov od vodičov, ktorých vozidlá uviazli v snehu. Zatiaľ nenahlásili žiadne zranenia ani väčšie škody.

Japan is the country that gets more snow in the world. pic.twitter.com/okbBrFQV5v



Úrady informovali o čiastočnom uzavretí diaľnic a hlavných ciest a o obmedzení vlakovej dopravy v postihnutých oblastiach. Desiatky letov boli zrušené, keďže pre sneh nefungujú tamojšie pristávacie dráhy.



V utorok zrušilo vyučovanie približne 370 škôl po celom ostrove. Pre sneh zatvorili aj viaceré úrady či distribučné centrá, čím sa oneskoria dodávky v rámci Hokkaida aj celého Japonska.



Podľa japonskej meteorologickej agentúry sa v okolí japonského súostrovia pohybujú dve oblasti nízkeho tlaku, ktoré prinášajú nad Japonsko studený vzduch. Varovala, že počas nasledujúcich 24 hodín (až do stredajšieho večera) napadne na severozápade Japonska až sto centimetrov snehu a na ostrove Hokkaido ďalších 50 centimetrov.

🚨#BREAKING! JAPAN LARGEST Snowstorm EVER!

Tokachi, Japan 47 INCHES of snow in 12 hours!



Check out this horse tracking through the FEET of snow in Japan! Posted by TKodou48390 (Linked Below!) pic.twitter.com/B7qVhafUWZ