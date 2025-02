Európsky systém pre nebezpečný tovar Safety Gate vydal varovanie pred nebezpečnou zložkou v parfumoch a hygienických potrebách.

Škodlivou látkou, ktorá sa v týchto prostriedkoch môže nachádzať, je butylfenylmetylpropional, známy ako lilial, uvádza spravodajská stanica CNN Prima News. Lilial môže spôsobiť citlivosť pokožky, ale aj poškodiť reprodukčný systém či ohroziť plod.

Lilial sa nesmie predávať vo výrobkoch v EÚ od 1. marca 2022. Európsky systém Safety Gate, známy aj ako systém RAPEX, monitoruje tovar vo všetkých členských štátoch Európskej únie a pre každý z nich vydáva varovania. Pozri, pred ktorými konkrétnymi parfumami obsahujúcimi lilial varovala pre Českú republiku a Slovensko.

Česká republika:

> Emporio Armani - In Love With You

> Parfém DKNY - Donna Karan New York

> Parfém Yves Saint Laurent - Libre

> Parfém Gucci - Bloom

> Parfém Bulgari - Man in Black

> Mon Guerlain - Bloom of Rose

> Maison Francis Kurkdjian Paris - Baccarat Rouge 540

> Parfém Carolina Herrera - New York Good Girl

> Prada Eau de Toilette - Luna Rossa

> Versace Eau de Toilette - Yellow Diamond