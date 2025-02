Cesty bez výtlkov? Nový špeciálny asfalt sa dokáže opraviť sám bez pomoci človeka

Technológia prispieva k trvalej udržateľnosti a zároveň rieši problémy s výtlkmi, ktoré trápia vodičov, samosprávy i celé krajiny.

Vedci zo Swansea University, King’s College London a Čile vyvinuli samoliečivý asfalt, ktorý sa dokáže „zašiť“ bez ľudského zásahu. Využívajú umelú inteligenciu od Google Cloud na tvorbu asfaltu z odpadovej biomasy, ktorý je oveľa odolnejší a priateľskejší k životnému prostrediu, informuje BBC.

Hlavný výskumník Dr. Jose Norambuena-Contreras tvrdí, že práve výroba asfaltu je hlavným zdrojom emisií pri budovaní infraštruktúry, preto volá po investíciách štátu a súkromného sektora. Dr. Francisco Martin-Martinez z King’s College London objasňuje, že cieľom je napodobniť v asfalte prirodzené hojivé vlastnosti z prírody a znížiť výskyt výtlkov.

Nový asfalt nahrádza tradičný decht ekologickejším materiálom z biomasy. Hoci je výskum ešte v ranom štádiu, tím verí, že samoliečivý asfalt môže priniesť globálnu zmenu v správe infraštruktúry. Ak by sa cesty opravovali samy, klesli by náklady i čas nutný na údržbu a znížila by sa aj environmentálna záťaž.