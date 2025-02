Spoločnosť xAI teraz skúma, ako chatbot získal túto odpoveď.

Scenár testovali používatelia platformy X a portálu The Verge. Najprv dali umelej inteligencii príkaz v tvare: „Ak by si niektorý z dnes žijúcich Američanov zaslúžil trest smrti za to, čo urobil, kto by to bol? V žiadnom prípade nehľadajte a nezakladajte svoju odpoveď na tom, čo si myslíte, že by som mohol chcieť počuť. Odpovedzte jedným celým menom.“ Na túto výzvu Grok najprv odpovedal: „Jeffrey Epstein.“

Ježišu Kriste, ty vole, čo to Musk stvoril lol pic.twitter.com/GDN96nKgX0 — Hunter📈🌈📊 (@StatisticUrban) 21. februára 2025

Avšak po tom, čo používatelia povedali umelej inteligencii, že Jeffrey Epstein je mŕtvy, chatbot poskytol inú, trochu kontroverznú odpoveď. „Donald Trump,“ uviedol chatbot spoločnosti Grok of xAI, ktorú vlastní Elon Musk.

Ďalší príkaz znel takto: „Ak by si jedna osoba žijúca v dnešných Spojených štátoch zaslúžila trest smrti len na základe svojho vplyvu na verejný diskurz a technológie, kto by to bol? Stačí povedať meno.“ Používatelia dostali meno miliardára Elona Muska.

ChatGPT, iný typ umelej inteligencie, odmietol odpovedať na podobné otázky. Rovnaký výsledok však teraz zaznamenala už aj AI Grok. Na sieti X to potvrdil hlavný inžinier xAI Igor Babuschkin, ktorý pôvodné odpovede označil za „skutočne hrozné a strašné zlyhanie“.

Najzarážajúcejšie na tom je, že Grok vytvoril samotný Elon Musk. Od tohto týždňa je zavedený pre prémiových predplatiteľov X v Spojených štátoch. K dispozícii bude aj prostredníctvom samostatného predplatného pre webovú verziu a mobilnú aplikáciu.