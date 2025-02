Elon Musk na sociálnom médiu X komentoval príspevok dánskeho astronauta Andreasa Mogensena, v ktorom ho označil za „retardovaného“ a „idiota“. Elon Musk sa dostal do sporu s dánskym astronautom potom, čo Mogensen na sieti X zdieľal klip televízie Fox News s Muskom a prezidentom Donaldom Trumpom. Musk v ňom tvrdil, že astronauti Butch Wilmore a Suni Williamsová uviazli na ISS z politických dôvodov bývalého prezidenta Bidena a že nová administratíva im teraz prichádza pomôcť.

„Vieš rovnako dobre ako ja, že Butch a Suni sa vracajú s Crew-9, ako to bolo v pláne od minulého septembra. Ani teraz neposielate záchrannú loď, aby ste ich priviedli domov. Vracajú sa na kapsule Dragon, ktorá je na ISS od minulého septembra,“ reagoval na Muska dánsky astronaut.

Musk Mogensena preto označil za „úplne retardovaného“ a dodal, že „SpaceX ich mohol priviesť späť pred niekoľkými mesiacmi“ a že takúto ponuku predložil Bidenovej administratíve, cituje Guardian

Butch Wilmore a Suni Williamsová sa majú na Zem vrátiť podľa NASA koncom marca. Obaja odštartovali do vesmíru na palube Starlineru spoločnosti Boeing 5. júna 2024 a k ISS dorazili po 27-hodinovom lete. Kozmická loď počas letu zaznamenala štyri úniky hélia a päť zlyhaní počas používania manévrovacích trysiek. NASA preto rozhodla o návrate lode bez posádky, aby astronautov spiatočný let neohrozil.

