Aj napriek prilbe utrpel vážne zranenia.

V poľskej nemocnici tragicky zomrel 13-ročný chlapec zo Slovenska, ktorý sa zranil na zjazdovke v stredisku zimných športov Krynica-Zdrój, ktoré leží na hranici so Slovenskom. Mladý lyžiar narazil do zasnežovacieho dela, ktoré bolo ohradené kovovou sieťou, no napriek povinnej prilbe utrpel veľmi vážne zranenia, informuje TVN 24.

Po preprave vrtuľníkom na jednotku intenzívnej starostlivosti sa lekárom nepodarilo jeho život zachrániť. Nehoda sa odohrala niekoľko dní dozadu a chlapec zomrel v piatok (21. februára) popoludní, o čom informovala hovorkyňa Fakultnej detskej nemocnice v Krakove.