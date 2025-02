Pápeža prijali do rímskej nemocnice Gemelli minulý piatok, 14. februára.

Pápež František druhý týždeň po sebe vynechá tradičnú nedeľnú modlitbu Anjel Pána, pretože sa v nemocnici lieči na obojstranný zápal pľúc, uviedol v sobotu Vatikán. Text modlitby bude iba zverejnený, nie prečítaný, ako to bolo minulý víkend, uviedla vatikánska tlačová služba.

Pápeža prijali do rímskej nemocnice Gemelli minulý piatok 14. februára so zápalom priedušiek, ktorý sa však neskôr vyvinul do obojstranného zápalu pľúc, čo vzhľadom na Františkov vek a jeho doterajšiu anamnézu vyvolalo obavy.

Šéf pápežovho lekárskeho tímu v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že zdravotný stav 88-ročného pápeža sa síce zlepšil a nenachádza sa v ohrození života, stále však nie je mimo nebezpečenstva.

Zdravotnícky tím oznámil, že František príležitostne dostáva doplnkový kyslík a reaguje na posilnenú farmakologickú liečbu zápalu pľúc. Vatikán v sobotu vydal krátke vyhlásenie, v ktorom uviedol, že „pápež František si dobre oddýchol“.

Stretnutie s Robertom Ficom

Pápeža hospitalizovali krátko po tom, ako sa stretol s Robertom Ficom. Diskutovali o otázkach rodiny, medzinárodných vzťahoch a aj o vojne na Ukrajine. Premiér okrem toho absolvoval aj rozhovor s vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom.