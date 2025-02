Citát: „Tri roky odporu. Tri roky vďačnosti. Tri roky absolútneho hrdinstva Ukrajincov. Som hrdý na Ukrajinu! Ďakujem všetkým, ktorí ju bránia a podporujú,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.



Širší kontext: Do Kyjeva začali v pondelok ráno prichádzať západní lídri, medzi nimi aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej Ukrajina nebojuje len za svoje prežitie, ale aj za osud Európy. Ukrajinský prezident dúfa, že pôjde o prelomové stretnutie.



Západ od začiatku ruskej invázie silne podporuje Ukrajinu i Zelenského. Po návrate Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta však hrozí, že táto podpora bude narušená a v kritickom okamihu vojny spochybnená dôležitá vojenská i finančná pomoc pre Kyjev.



Ruské sily medzitým naďalej postupujú na východe Ukrajiny, pričom Moskvu povzbudila Trumpova diplomacia smerom k nej i jeho skepsa voči dlhodobej podpore Kyjeva. Na obe strany konfliktu Trump tlačí, aby vojnu urýchlene ukončili.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891