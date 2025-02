Kontroverzná novinka okamžite pobúrila zákazníkov.

Aldi, jeden z veľkých supermarketov v Spojenom kráľovstve, zaviedol nový obchod bez pokladne, kde musia zákazníci pred vstupom zaplatiť zálohu 10 libier (12 eur). Poplatok, ktorý môže byť zo strany niektorých zákazníkov kritizovaný, je testovaný v rámci pilotnej schémy, informuje IBtimes.

Poplatok zaviedli v bezobalovom obchode Aldi „Shop & Go“ v Greenwichi vo východnom Londýne. Zákazníci pri vstupe zaplatia zálohu 10 libier, ktorá sa im potom odpočíta z konečného účtu. Avšak tí, ktorí minú menej ako 10 libier alebo odídu bez toho, aby uskutočnili nákup, môžu na vrátenie peňazí čakať niekoľko dní.

Aldi's Shop & Go používa kamery AI na sledovanie toho, čo kupujúci sťahujú z regálov, a účtujú im to, keď odídu. Zákazníci si musia stiahnuť aplikáciu Aldi Shop & Go, zaregistrovať platobnú kartu alebo priložiť kartu pri vstupnej bráne. Vrátenie peňazí sa poskytuje, ak je nákup pod 10 libier, ale čas spracovania vrátenia platby závisí od banky alebo vydavateľa karty kupujúceho.

„V závislosti od vašej banky môže trvať niekoľko dní, kým na vašom bankovom účte neuvidíte zrušenie rezervácie,“ varoval Aldi. Niektorí nakupujúci uviedli, že ak pred vstupom omylom klepnú na tlačidlo aplikácie viackrát, zaúčtuje im poplatok viackrát. Reťazec si však zavedenie poplatku pochvaľuje. Tvrdí, že má slúžiť na to, aby znížil počet krádeží.