Facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom zverejnila príspevok, v ktorom sa nespokojná zákazníčka sťažuje na výrobok, ktorý kúpila v reťazci Coop Jednota.

Zákazníčka si všimla, že zakúpené pirohy boli po vytiahnutí z obalu čierne a po uvarení sčerneli ešte viac.

Hovorkyňa Coop Jednoty Jana Kuklová pre Refresher uviedla, že ich negatívna skúsenosť zákazníčky mrzí. V danom prípade jej odporúčajú reklamovať uvedený tovar priamo v obchode, kde nákup zrealizovala aj s dokladom od nákupu.

Citáty: „Dňa 17.02.2025 som kúpila v obchodnom reťazci COOP Jednota, Najlepšie domáce potraviny tieto pirohy značky Stará mama. Hneď po vybalení som si všimla že sú čierne, hovorím si ok možno je to z ľadu alebo niečo podobné. Počas varenia sčerneli ešte viac. Leteli do koša! Cena za toto balenie bola 2.39€ Kupovala som veľa krát tieto pirohy a vždy spokojnosť vôbec tomu nerozumiem prečo sú čierne. (A nie, vo vnútri nebol lekvár. Plnka bola biela.) Dávajte si pozor. Záruka je do 11.10.2026,“ napísala nespokojná zákazníčka.

Na sťažnosť pre Refresher reagovala hovorkyňa spoločnosti COOP Jednota Jana Kuklová: „Každá negatívna skúsenosť našich zákazníkov nás mrzí. Zákazníkovi odporúčame ísť štandardnou reklamačnou cestou, t. j. reklamovať uvedený tovar priamo v obchode, kde nákup zrealizoval aj s dokladom od nákupu. V predajniach COOP Jednota dôsledne dbáme na správne zaobchádzanie s potravinami, zvlášť takými, ktoré si vyžadujú chladenie alebo mrazenie“.

